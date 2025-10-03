«Миколина погода», «Курган & Agregat» та Latexfauna: зірки звучать в ексклюзивній серії касет за донат на армію

Завантажити «Миколину погоду» у свій магнітофон та тим самим задонатити на ЗСУ тепер можна за допомогою однієї касети! Легендарний ведучий Микола Луценко долучився до благодійної ініціативи українського бренду шкарпеток Dodo Socks зі збору коштів для 42-ї окремої механізованої бригади «Перун».



Благодійна аудіокасета Dodo Socks Mixtape — це ексклюзивний збірник, що поєднав у собі справжніх зірок української сцени та голос, який знає вся країна.



Микола Луценко та «Мокрий Розпродаж»

Окрім музичних хітів, касета містить ексклюзивні аудіоматеріали від ведучого «Миколиної погоди». Микола Луценко спеціально для цього проєкту записав історію про «мокрий розпродаж» — культову акцію Dodo Socks, яку львівський бренд проводив, коли частина продукції на складі постраждала від сильної зливи.

На додаток, для підсилення атмосфери, на касеті прозвучить уривок справжньої «Миколиної погоди» з ефіру:

«По всьому заходу нашої країни сьогодні панує негода: небо хмарне, подекуди грозові дощі, а у Львові другу добу поспіль ллє як з відра…»

Сам ведучий привітав усіх із запуском проєкту у соцмережах:

«Вітаю! Днями Україною пройшов потужний музичний циклон, який приніс хмари отаких аудіокасет Dodo Socks Mixtape. Шукайте старі магнітофони, слухайте запис, і на душі буде тепло й сонячно. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам у житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!» — зичить усім ведучий Микола Луценко.

Також на касеті звучатимуть пісні таких відомих українських гуртів, як «The Вйо», «Мертвий Півень», «Левко Дурко», «Курган & Agregat», Latexfauna, thekomakoma, «Передмова», «Мало», «пан Вітольд» і Guest Star.



Проєкт приурочений до 10-річчя бренду Dodo Socks і має подвійну мету: відзначити пам’ятну дату та допомогти нашим захисникам. Кількість примірників обмежена, а 100% коштів від продажу касети підуть на потреби 42-ї ОМБр «Перун».



Це вже не перша благодійна активність Миколи Луценка, який раніше записував відео-презентацію інсталяції Black Cloud для фестивалю Burning Man, а також регулярно допомагає колегам закривати збори для військових.

Слухайте «Миколину погоду» з понеділка по пʼятницю у програмі «Ранок у великому місті» на ICTV2 о 7:00, а опісля — на YouTube-каналі програми.

Придбати касету можна за посиланням.