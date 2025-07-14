«Нехай проблеми та незгоди не доженуть авто аеророзвідки!: Микола Луценко підтримав збір на авто для ЗСУ

Легендарний телеведучий Микола Луценко, чий прогноз погоди “Миколина погода” у програмі “Ранок у великому місті” на ICTV2 став національним символом, підтримав терміновий збір на автомобіль для підрозділу аеророзвідки. Збір має й особисте значення, адже у цьому підрозділі на одному з найгарячіших напрямків фронту служить чоловік Олександри Музичук – колеги Миколи Луценка на телеканалі ICTV2.

“Там, де вони зараз працюють – течік 94-го року вже не вивозить. Він роботяга, але не всесильний. Частіше почав сипатись, не проходить там, де треба швидко проїхати. Треба надійний робочий повний привід. Пересуватись треба швидко. Заглох, загруз, не заводишся — це все дорівнює небезпека ікс два”, — поділилась Олександра у дописі в соцмережах, де розмістила лінк на збір.

Ведучий прогнозу погоди на ICTV2 одразу відгукнувся на новину про збір від колеги і у символічному відео закликав всіх доєднатися для підтримки захисників.

Цей «прогноз» від Миколи Луценка — не про циклони, а про загрози, що несуть ворожі дрони та керовані авіабомби. Автомобіль для аеророзвідників у таких умовах є життєвою необхідністю. Це мобільність, що дозволяє «очам» нашої армії швидко змінювати позиції, уникаючи ворожого вогню. Це безпека екіпажу та можливість ефективно виконувати бойові завдання, від яких залежать життя наших воїнів.

«Погода на Куп’янському напрямку нестабільна. Можливі опади у вигляді ворожих БПЛА і КАБів. Тому, друзі, донатьте на машину аеророзвідки!» — закликав легендарний телеведучий Микола Луценко.

Варто зазначити, що 71-річний Микола Луценко активно підтримує наших захисників та захисниць. Раніше він долучився до благодійної програми «Друзі ДШВ», невтомно закликаючи українців підтримувати ЗСУ та підсилювати їх донатами.

Підтримати збір та забезпечити захисників мобільністю можна за реквізитами:

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Кожен внесок допомагає «покращити погоду» на фронті та наближає нашу спільну перемогу.

Ми віримо у силу ком’юніті “Миколиної погоди”, тож дивімося “Ранок у великому місті” та донатьмо на ЗСУ. Бо разом — ми розрулимо все!