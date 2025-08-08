Аеророзвідка готує проблеми та незгоди для окупантів: збір на авто, який підтримав Микола Луценко, успішно закрито

Українці закрили збір для аеророзвідки, організований командою програми “Хто хоче стати мільйонером”. Загалом зібрали 480 тисяч на авто для виконання завдань бригади НГУ. Хедлайнером збору став найвідоміший ведучий прогнозу погоди в Україні Микола Луценко, обличчя програми “Миколина погода” на телеканалі ICTV2.

“Нехай проблеми та незгоди не доженуть авто аеророзвідки”, — закликав до донатів усіх небайдужих Микола Миколайович у креативному зверненні.



Відкрила збір шеф-редакторка програми “Хто хоче стати мільйонером?” на ICTV2 Олександра Музичук для підрозділу, де служить її чоловік Максим. Тепер після обладнання автівка відправиться на фронт на допомогу нашим військовослужбовцям.

“Друзі, ми нарешті знайшли авто для екіпажу аеророзвідки Макса! Попереду ще оформлення, та болотна резина, і поїде працювати. Вийшло дорожче, ніж розраховували – 480к, але авто вже в Україні, перевірене, пофарбоване і основний ремонт зроблено. Коли авто попаде до хлопців, опублікуємо звіт”, — повідомила на своїй сторінці в інстаграм Олександра.

Команда програми “Хто хоче стати мільйонером?” та телеканалу ICTV2 висловлюють подяку усім небайдужим, хто долучився до важливого збору.

Побачити прем’єру 3-го сезону легендарної програми “Хто хоче стати мільйонером?” можна буде вже 1 вересня о 19:00 на ICTV2 2.