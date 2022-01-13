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Video: Прогноз погоди в Україні на 17 січня 2022 року

Що віщує нам прогноз погоди в Україні на 17 січня  2022 року – дивіться детальний розбір від Миколи Луценка. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Нехай вам щастить і будьте здорові.

Прогноз погоди в Україні на 17 січня 2022 року
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Що віщує нам прогноз погоди в Україні на 17 січня  2022 року – дивіться детальний розбір від Миколи Луценка.

Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди.

Нехай вам щастить і будьте здорові.

ICTV / Погода / Прогноз погоди в Україні на 17 січня 2022 року / 13.01.2022 18:40
13.01.2022 18:40

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